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На время «Атомного выпускного» в Челябинске перекроют дороги у парка Гагарина

В Челябинске около центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина на сутки перекроют движение транспорта для проведения «Атомного выпускного». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 6 часов 26 июня до 6 часов 27 июня. Они коснутся улицы Коммуны на участке от Энгельса до Второго Институтского переулка; Первого Институтского переулка; Второго Институтского переулка; улицы Энтузиастов от проспекта Ленина до Коммуны. В прошлом году на «Атомном выпускном» побывали более 7 тыс. выпускников, родителей и педагогов со всего региона.

Виталина Ярховска

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