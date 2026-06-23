Представители турбизнеса смогут воспользоваться в Прикамье новым инструментом поддержки

Микрофинансовая компания Пермского края расширила возможности займа «Инвестиционный» для предпринимателей из сферы туризма и гостиничного бизнеса. Полученные льготные средства можно использовать не только на покупку оборудования, но и на приобретение жилых модулей для глэмпингов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства, правительство Пермского края Фото: пресс-служба краевого правительства, правительство Пермского края

Новая возможность использования займа вызвана быстрым ростом в Прикамье внутреннего туризма. В 2025 году в регионе побывали более 1,5 млн человек. Глэмпинги — быстрый и востребованный формат, который позволяет открывать новые объекты без долгого и дорогого капитального строительства. Условия льготного займа для клиентов компании не изменились. Ставка составляет 5% годовых, сумма — от 5 до 15 млн рублей, срок — до пяти лет. Заем можно погасить досрочно, не платя при этом штрафов и комиссий.

«Заем "Инвестиционный" — один из наших ключевых продуктов для долгосрочного роста бизнеса. Мы расширяем его применение: туристический бизнес сможет развивать инфраструктуру, строить современные глэмпинги на льготных условиях. Это прямой ответ на запросы предпринимателей», — заявила генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края Ольга Травникова.

Помимо туризма и гостиничного бизнеса заем «Инвестиционный» могут использовать для покупки оборудования предприятия в сфере обрабатывающих производств, агропромышленного сектора и малые технологические компании. С сентября 2023 года в Прикамье заключено 24 договора на общую сумму 240,6 млн руб.

Напомним, льготное финансирование предоставляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».