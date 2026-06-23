Фермер заплатит 40 млн рублей за засев чужой земли в Федоровском районе

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск сельхозпредприятия «Агровита» к главе фермерского хозяйства Любови Кучминой по спору о незаконном засеве земли в Федоровском районе. Поводом для спора стало требование о взыскании упущенной выгоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Конфликт вокруг земли в Федоровском районе начался в 2022 году, когда участки, которые фермеры обрабатывали годами, перешли к компании «Агровита». Структура банка «Траст» перезаключила договор субаренды, и новым арендатором стала именно эта компания. Местные главы КФХ, среди которых была и Любовь Кучмина, не захотели уступать поле. Они вышли с тракторами, засеяли сафлор и заявили о своем праве на урожай.

Фермеры жаловались на давление в прокуратуру и к президенту. Представитель компании на встрече с депутатом предложил компромисс и разрешил собрать 30% урожая. Затем «Агровита» пошла в арбитражный суд, который признал использование участка незаконным.

Затем компания потребовала взыскать с Любови Кучминой упущенную выгоду. В иске представители «Агровиты» сообщили, что в посевную 2022 года пригнали семена и технику, чтобы засеять 772 га подсолнечником, и из-за ответчика понесли убытки. Экспертиза оценила неполученный доход в 39,2 млн руб. — ровно столько суд и взыскал с Любови Кучминой в пользу истца. Решение в законную силу не вступило.

Никита Маркелов