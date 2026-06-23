В Башкирии замдиректора школы присвоила деньги учителей

Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор заместителю директора школы за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ): она оштрафована на 150 тыс. руб. Ей также запрещено занимать должности в школах и других образовательных организациях с административными функциями сроком на полтора года.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, с 2021 года до начала 2024 года обвиняемая, используя свой статус и доверие педагогов, сообщила им ложные сведения о необходимости закупки учебных пособий. Она попросила сотрудников перечислить часть стимулирующих выплат на ее личный счет; общая сумма ущерба составила более 103 тыс. руб.

Полученные средства подсудимая потратила в личных целях. В ходе следствия обвиняемая признала вину и раскаялась. Она полностью возместила причиненный ущерб потерпевшим до вынесения решения суда.

Олег Вахитов