«Он всегда стоял на стороне Киева»

В мире продолжают обсуждать отставку Кира Стармера с поста главы британского правительства. Но теперь все внимание приковано к его наиболее вероятному сменщику — Энди Бернему. И если за пределами Британии обсуждают вопрос «Кто такой господин Бернем?», то знающие ответ комментаторы внутри страны объясняют, почему от его прихода ничего, скорее всего, не поменяется.

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Фото: Temilade Adelaja / Reuters Энди Бернем

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

The Times(Лондон, Великобритания) Энди Бернема ненавидят меньше, чем Кира Стармера,— но долго ли будет так? Отставки премьер-министра становятся такой же традицией, как церемония открытия парламента… Это новая британская болезнь… Бернем может обнаружить, как ранее это обнаружили Стармер, Сунак и Тереза Мэй, насколько быстро тает политический капитал при соприкосновении с властью… Возможно, Бернем явится в Вестминстер со всей энергией и ясностью, которых не хватало Стармеру, и сразу изменит политический климат? «Король Севера», социалист и футболист: чем известен Энди Бернем Читать далее Политика полна неожиданностей. Но если те же экономические ограничения, то же общественное разочарование и та же беспощадная политическая атмосфера сохранятся, он может обнаружить, что смена лидера меняет гораздо меньше, чем представляют его сторонники. При всем эмоциональном подъеме процесса борьбы за лидерство эффективность правительств оценивается в конце концов по реалиям, от которых им так просто не уйти.

The Washington Post (Вашингтон, США) Кто такой Энди Бернем, британский «король Севера» и вероятный следующий премьер-министр? Для встревоженных членов парламента от Лейбористской партии, волнующихся по поводу потери мест, Бернем воплощает то, что в партии сейчас в дефиците: электоральную надежду. Место, которое он завоевал, находится в районах, где поддержали «Брексит» и где хороших результатов должна была добиться антииммигрантская партия Найджела Фараджа Reform UK… Как менялись британские премьеры за последние десять лет Читать далее О Бернеме пока известно немного. Его послужной список связан преимущественно с внутренними делами страны… В качестве мэра ему не было никакого смысла прорабатывать детально внешнеполитическую позицию или заниматься вопросами национальной безопасности… Для его фанатов в Лейбористской партии эти пробелы не так существенны, как то, что они считают его важным активом,— способность восстановить связь с избирателями-лейбористами, удержать которых партии удавалось с трудом. При этом критики считают, что при всех своих политических заслугах он унаследует множество тех проблем, которые ослабляли правительство Стармера и привели к широкому недовольству избирателей.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Депутаты от Лейбористской партии празднуют возвращение Бернема в Вестминстер Что об отставке Стармера пишут мировые СМИ Бернем может приступить к работе в течение месяца, если партия предпочтет коронацию выборам. Тем не менее, скорее всего, ему предстоят напряженные четыре недели пристального внимания к его политическому курсу и плану развития страны… И, что самое важное, он должен принять важнейшие кадровые решения, а главной проблемой для него станет выбор министра финансов. Один из ветеранов Лейбористской партии сравнил Бернема с Гордоном Брауном, который годами хотел стать премьером. Когда в конце концов получил ключи от Даунинг-стрит, 10, оказалось, что у него нет четкого политического курса… Во время предвыборной кампании в избирательном округе Мейкерфилд Бернем сделал несколько смелых обещаний, часть которых была напрямую адресована левому крылу членов Лейбористской партии… Но сейчас на него будут все сильнее давить, требуя объяснить, как именно он собирается реализовывать свои радикальные обещания.

Il Fatto Quotidiano (Рим, Италия) Кто такой Энди Бернем, анти-Фарадж: каким образом мэр и противник «Брексита» хочет вернуть лейбористам голоса рабочего класса Еще несколько недель назад он казался влиятельной фигурой в партийных коридорах, но далеким от национальной политики человеком… После пятничного триумфа на досрочных выборах в Мейкерфилде и ухода премьер-министра 56-летний «король Севера» находится как никогда близко к руководящему посту… В то время как внутри страны Бернем, похоже, выбрал значительный отход от политики эпохи Стармера, все становится гораздо сложнее при рассмотрении внешней политики. Бернем не строил карьеру на важных международных вопросах, но в том, что касается конфликта на Украине, он всегда стоял на стороне Киева… Он никогда не выражал враждебности к НАТО… Напротив, в последние месяцы он высказался в поддержку укрепления оборонных способностей страны.

Подготовила Алена Миклашевская