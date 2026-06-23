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Нижегородка передала курьерам мошенников 3,5 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 63-летней нижегородки, которая передала неизвестным 3,5 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела потерпевшей три недели звонили якобы ее бывшие коллеги, а также сотрудники Центробанка и правоохранительных органов. Они убедили жертву в том, что неизвестные взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и пытались оформить кредит. Чтобы спасти сбережения, нижегородка обналичила 2,2 млн руб. и передала их незнакомцу в парке на улице Максима Горького.

Еще 1,3 млн руб. она сняла через несколько дней и отдала деньги курьеру мошенников на улице Премудрова. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Владимир Зубарев