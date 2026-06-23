Нижегородской мэрии выдали предписание за состояние Петряевского канала

Волжско-Окское управление Ростехнадзора после жалоб на затопление садовых участков выдало администрации Нижнего Новгорода предписание об устранении нарушений при содержании Петряевского дренажного канала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С жалобами на затопление обратились участники ТСН «ОАО «Нижегородский промышленный транспорт» и «Стройгаз», СНТ «Плодово-ягодный сад учителей» и №3 в Автозаводском районе.

В ходе внеплановой проверки гидротехнического сооружения сотрудники Ростехнадзора нашли пять нарушений. В том числе не проводятся регулярные обследования ГТС и не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Кроме того, отсутствует декларация безопасности, не проведено преддекларационное обследование объекта, а работники не аттестованы по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

Галина Шамберина