Челябинская область заняла третье место в топ-15 регионов по спросу на сварщиков

За январь–июнь 2026 года в Челябинской области размещено 28% вакансий для сварщиков от общего объема вакансий в Уральском федеральном округе. В регионе также зафиксирована наиболее высокая медианная зарплата для таких работников — 252,3 тыс. руб., сообщает hh.ru.

Челябинская область по уровню спроса на сварщиков попала в топ-15 субъектов России, заняв третье место. На первой строчке оказалась Свердловская область, где было размещено 39% вакансий от общего объема по УрФО. Там медианное зарплатное предложение составило 257,7 тыс. руб.

В Челябинской и Свердловской областях также зафиксировали наиболее низкие показатели конкуренции — 5,8 и 4,3 резюме на вакансию соответственно.

По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, ожидания соискателей при этом остаются более умеренными.

«Как правило, это связано не с заниженной самооценкой, а с недостатком опыта. Так, 43% кандидатов, претендующих на позиции сварщиков на Урале, не имеют опыта работы по специальности. Опыт до трех лет есть у 10% соискателей, до шести лет — у 13%, более шести лет — у 30%», — комментирует Оксана Сидлецкая.

Анна Бабенко