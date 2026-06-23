Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Компании по всему миру тестируют разные форматы взаимодействия с искусственным интеллектом. Правда, многие не зашли дальше окна переписки с чат-ботом. С одной стороны, ИИ уравнивает рынок, дает возможность стремительно расти даже микропредприятиям, ускоряя процессы. Но одновременно нейросети усиливают и крупнейших игроков.

Например, своими рассуждениями с Fortune поделилась Дельфин Вигье-Ховасс, директор по инновациям и перспективам L'Oreal. Раньше тестирование новых ингредиентов было долгим и дорогим. Скажем, проверка 20 молекул для ухода за волосами занимала несколько лет. С внедрением ИИ этот процесс сократился до примерно трех месяцев. Теперь компания может быстрее выявлять неудачные формулы и не тратить ресурсы на слабые решения. Это и есть та самая роскошь.

Вигье-Ховасс подчеркивает: неточности ИИ куда дешевле и безопаснее, чем просчеты при ручном управлении и организации тестов. Есть еще несколько примеров. Нейросети применяют для анализа накопленной информации, например, сравнения оттенков кожи, уже имеющихся в базе. Кроме того, компьютер может экспериментировать с данными о старении и создавать так называемый атлас морщин. Обработка результатов тестов каждого крема тоже передается цифровому агенту. В итоге путь от научных разработок до продукта становится короче, новинки появляются быстрее и лучше коррелируют с глобальными трендами, которые тоже считывает искусственный интеллект.

Директор по перспективам L'Oreal упоминает рост интереса к вопросам качественного долголетия (longevity). Быстрые стартапы получают в лице ИИ топливо на старте. Крупные компании с историей способны масштабировать процессы на базе накопленных знаний. Конечно, это возможно только при наличии толковых менеджеров, открытости традиционного бизнеса к инновациям и, может быть, даже куража.

Яна Лубнина