БК «Самара» выступит в Единой лиге ВТБ сезона-2026/2027

Единая лига ВТБ объявила о составе участников сезона-2026/2027. В турнире сыграют баскетболисты «Самары».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В предстоящем сезоне 12 команд сыграют в регулярном чемпионате в два этапа. Лига уже практиковала такой формат в сезоне-2023/24. На первом этапе команды сыграют два круга каждый с каждым. По итогам первого этапа коллективы делятся на группу А и Б по шесть клубов в каждой. На втором этапе команды сыграют два круга каждый с каждым в своей группе.

Все шесть команд группы А напрямую попадают в плей-офф. Команды группы Б, которые займут с 1-го по 4-е место, сыграют в плей-ин, который в предыдущем сезоне не проводился. Всего в регулярном чемпионате каждый клуб проведет 32 матча.

В минувшем сезоне БК «Самара» заняла последнее место в турнирной таблице, ни одержав ни одной домашней победы.