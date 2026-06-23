В Нижегородской области четверых детей задержали из-за повреждения могил

По делу о повреждении 54 надгробий и крестов на кладбище поселка Досчатое городского округа Выкса задержаны четверо школьников девяти-десяти лет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

С заявлением о вандализме на кладбище местная жительница обратилась в полицию 22 июня. Задержанных несовершеннолетних в присутствии законных представителей и органов опеки опросили сотрудники ПДН, двоих детей поместили в социально-реабилитационный центр. Дети пояснили, что наносили удары «в ходе игры» и «ради развлечения».

Полицейские уже установили 16 потерпевших, от них поступили заявления.

Относительно квалификации действий несовершеннолетних идет проверка, по ее результатам дадут оценку действиям школьников и их родителей.

Галина Шамберина