В Нижегородской области четверых детей задержали из-за повреждения могил
Нижегородские школьники «ради развлечения» повредили 54 могилы
По делу о повреждении 54 надгробий и крестов на кладбище поселка Досчатое городского округа Выкса задержаны четверо школьников девяти-десяти лет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
С заявлением о вандализме на кладбище местная жительница обратилась в полицию 22 июня. Задержанных несовершеннолетних в присутствии законных представителей и органов опеки опросили сотрудники ПДН, двоих детей поместили в социально-реабилитационный центр. Дети пояснили, что наносили удары «в ходе игры» и «ради развлечения».
Полицейские уже установили 16 потерпевших, от них поступили заявления.
Относительно квалификации действий несовершеннолетних идет проверка, по ее результатам дадут оценку действиям школьников и их родителей.