Жителя Ульяновска арестовали за организацию финансирования терроризма

В Ульяновске сотрудниками регионального управления ФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 49-летнего жителя областного центра, призывавшего к финансированию терроризма. Об этом во вторник сообщило УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанному предъявлено обвинение в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение). По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый, являясь сторонником украинской террористической организации, запрещенной на территории РФ, используя личный аккаунт в мессенджере Telegram разместил информацию с призывом осуществить сбор денежных средств для обеспечения участников указанной организации обмундированием, оружием, боеприпасами, необходимыми для ведения боевых действий против Вооруженных сил РФ.

Андрей Васильев, Ульяновск