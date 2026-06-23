В Челябинской области на 27% вырос спрос на подержанные премиум-автомобили

Весной 2026 года интерес жителей Челябинской области к автомобилям премиальных марок с пробегом увеличился на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость подержанного премиального автомобиля в регионе составила 4,9 млн руб., сообщает пресс-центр сервиса «Авито Авто».

Китайский бренд электромобилей Voyah показал рост почти в три раза, спрос на Land Rover поднялся более чем в два раза, а Lexus прибавил +56%.

Традиционные лидеры сегмента, BMW и Mercedes-Benz, также выросли на 39% и 36% соответственно. При этом на долю немецких марок суммарно приходится почти половина всех объявлений в премиум-сегменте регионального рынка: 28% у BMW и 19% у Mercedes-Benz.

Самой востребованной моделью на вторичном рынке стал Mercedes-Benz E-класса со средней ценой 3,9 млн руб. В топ-5 также вошли BMW 5 серии — 4,1 млн руб., BMW X5 — 6,5 млн руб., BMW 3 серии и X1 — в среднем 2,8 млн руб.

Эксперты отмечают, что, несмотря на общий рост рынка, ряд популярных моделей стал доступнее. Так, средняя стоимость Mercedes-Benz C-класса снизилась на 20% и составила 2,4 млн руб. Audi Q7 подешевела на 13% (до 4,5 млн руб.), а BMW X1 и 3-й серии — на 11%.

Евгений Рыженьков