«Джейн Биркин была девушкой раскрепощенной и непосредственной»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gianni Foggia / AP Фото: Gianni Foggia / AP

Джейн Биркин — актриса и певица, муза великолепного Сержа Генсбура, символ богемы 1960-х — была девушкой раскрепощенной и непосредственной. Жан-Луи Дюма, генеральный директор Hermes, был творческой личностью, увлеченным фотографом и путешественником, проехавшим на своем Citroen Индию и Скандинавию. В 1984 году они встретились в самолете Air France, летевшем из Парижа в Лондон.

Джейн пожаловалась, что в коллекции Hermes нет вместительной сумки с карманами. Дюма, конечно, не устоял. Рисунок будущего шедевра набросали тут же на гигиеническом пакете. Первой культовую модель с собственными инициалами получила сама Джейн. За свою жизнь она сменила пять сумок своего имени. А интернет-звезда из Сингапура Джейми Чуа собрала коллекцию из 200 Birkin. Но в истории все равно осталась Джейн Биркин. И ее сумочка, конечно.

Павел Шинский