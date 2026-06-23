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«Джейн Биркин была девушкой раскрепощенной и непосредственной»

Павел Шинский — о Birkin

Фото: Gianni Foggia / AP

Фото: Gianni Foggia / AP

Джейн Биркин — актриса и певица, муза великолепного Сержа Генсбура, символ богемы 1960-х — была девушкой раскрепощенной и непосредственной. Жан-Луи Дюма, генеральный директор Hermes, был творческой личностью, увлеченным фотографом и путешественником, проехавшим на своем Citroen Индию и Скандинавию. В 1984 году они встретились в самолете Air France, летевшем из Парижа в Лондон.

Джейн пожаловалась, что в коллекции Hermes нет вместительной сумки с карманами. Дюма, конечно, не устоял. Рисунок будущего шедевра набросали тут же на гигиеническом пакете. Первой культовую модель с собственными инициалами получила сама Джейн. За свою жизнь она сменила пять сумок своего имени. А интернет-звезда из Сингапура Джейми Чуа собрала коллекцию из 200 Birkin. Но в истории все равно осталась Джейн Биркин. И ее сумочка, конечно.

Павел Шинский

Фотогалерея

Как прославилась актриса и певица Джейн Биркин

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Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее отец был военным, а мать — актрисой. Выросшая в свободной творческой среде, Биркин пошла по стопам матери. В 17 лет будущая актриса записалась на первые пробы. Вскоре состоялся ее дебют на сцене лондонского Haymarket Theater — Биркин исполнила роль глухонемой в пьесе Грэма Грина «Вырезание статуи» &lt;br>На фото: Джейн Биркин с матерью

Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее отец был военным, а мать — актрисой. Выросшая в свободной творческой среде, Биркин пошла по стопам матери. В 17 лет будущая актриса записалась на первые пробы. Вскоре состоялся ее дебют на сцене лондонского Haymarket Theater — Биркин исполнила роль глухонемой в пьесе Грэма Грина «Вырезание статуи»
На фото: Джейн Биркин с матерью

Фото: из личного архива Джейн Биркин

В середине 1960-х Джейн Биркин начала участвовать в постановках мюзиклов. В это время она встретилась с популярным композитором Джоном Барри и в 1965 году вышла за него замуж. Через два года у пары родилась дочь Кейт — в дальнейшем успешный фотограф. Биркин и Барри были вместе три года, после развода актриса вместе с дочерью переехала в Париж

В середине 1960-х Джейн Биркин начала участвовать в постановках мюзиклов. В это время она встретилась с популярным композитором Джоном Барри и в 1965 году вышла за него замуж. Через два года у пары родилась дочь Кейт — в дальнейшем успешный фотограф. Биркин и Барри были вместе три года, после развода актриса вместе с дочерью переехала в Париж

Фото: McKeown / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Джейн Биркин прославилась как актриса после выхода фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1967 год). Во второстепенной роли одной из фотомоделей Биркин появилась обнаженной. После этого она сыграла главную роль во французском фильме «Слоган». Ее актриса получила, несмотря на то что плохо говорила по-французски. На съемочной площадке Биркин познакомилась с актером и певцом Сержем Генсбуром

Джейн Биркин прославилась как актриса после выхода фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1967 год). Во второстепенной роли одной из фотомоделей Биркин появилась обнаженной. После этого она сыграла главную роль во французском фильме «Слоган». Ее актриса получила, несмотря на то что плохо говорила по-французски. На съемочной площадке Биркин познакомилась с актером и певцом Сержем Генсбуром

Фото: Victor Blackman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Биркин и Генсбур стали самой узнаваемой парой Парижа. Признание им принесла выпущенная в 1969 году песня «Je t`aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя уже нет»). Широкое внимание привлек финал композиции, в котором Биркин имитировала оргазм. В некоторых странах песню запретили, а папа римский публично осудил ее. При этом за первые недели продаж во Франции было реализовано более миллиона копий записи

Биркин и Генсбур стали самой узнаваемой парой Парижа. Признание им принесла выпущенная в 1969 году песня «Je t`aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя уже нет»). Широкое внимание привлек финал композиции, в котором Биркин имитировала оргазм. В некоторых странах песню запретили, а папа римский публично осудил ее. При этом за первые недели продаж во Франции было реализовано более миллиона копий записи

Фото: AP

«Есть такой тип мужчин, которые на пляже не загорают и даже не надевают купальный костюм, а сидят под зонтиком в тени и что-то пишут или читают толстую книгу. Такие мне всегда нравились больше, чем эти сногсшибательные подкаченные парни, которые носят обтягивающие плавки и все норовят развернуть в мою сторону все свои выступающие части»

«Есть такой тип мужчин, которые на пляже не загорают и даже не надевают купальный костюм, а сидят под зонтиком в тени и что-то пишут или читают толстую книгу. Такие мне всегда нравились больше, чем эти сногсшибательные подкаченные парни, которые носят обтягивающие плавки и все норовят развернуть в мою сторону все свои выступающие части»

Фото: Film Sonor / Films Marceau / REX / Shutterstock / Fotodom

Джейн Биркин и Серж Генсбур прожили вместе 12 лет, вместе снимались в кино и писали песни, вдохновляя друг друга. У них родилась дочь Шарлотта, которая пошла по стопам родителей. Их творческий союз продолжался до самой смерти Генсбура в 1991 году

Джейн Биркин и Серж Генсбур прожили вместе 12 лет, вместе снимались в кино и писали песни, вдохновляя друг друга. У них родилась дочь Шарлотта, которая пошла по стопам родителей. Их творческий союз продолжался до самой смерти Генсбура в 1991 году

Фото: Armando Pietrangeli / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я очень суеверна. Сейчас выкурю сигарету, выпью вина, чтобы голос вечером звучал нормально… Это всегда работает — примета такая. Покурил, выпил — есть голос»&lt;br>Джейн Биркин сыграла в трех десятках фильмов, большинство из которых не получили признания. Как певица она выпустила 14 студийных альбомов&lt;br> На фото: Джейн Биркин жмет руку британской королеве Елизавете II

«Я очень суеверна. Сейчас выкурю сигарету, выпью вина, чтобы голос вечером звучал нормально… Это всегда работает — примета такая. Покурил, выпил — есть голос»
Джейн Биркин сыграла в трех десятках фильмов, большинство из которых не получили признания. Как певица она выпустила 14 студийных альбомов
На фото: Джейн Биркин жмет руку британской королеве Елизавете II

Фото: Harry Myers / REX / Shutterstock / Fotodom

«Парикмахеры обычно делают слишком аккуратную прическу, которая слишком подходит для 60-летних. Если видно, что над волосами поработали, прическа выглядит ужасно»&lt;br>Джейн Биркин до сих пор остается иконой стиля. Она не любит крупные аксессуары, пренебрегает ярким макияжем. Во многом благодаря ей сформировалось понятие «парижский шик» — свободная одежда, не скрывающая при этом сексуальности женщины, слегка растрепанные волосы, точно выверенная небрежность в образе&lt;br>На фото: Джейн Биркин (справа) и французская певица Катрин Лара

«Парикмахеры обычно делают слишком аккуратную прическу, которая слишком подходит для 60-летних. Если видно, что над волосами поработали, прическа выглядит ужасно»
Джейн Биркин до сих пор остается иконой стиля. Она не любит крупные аксессуары, пренебрегает ярким макияжем. Во многом благодаря ей сформировалось понятие «парижский шик» — свободная одежда, не скрывающая при этом сексуальности женщины, слегка растрепанные волосы, точно выверенная небрежность в образе
На фото: Джейн Биркин (справа) и французская певица Катрин Лара

Фото: Reuters

«И сколько раз бывало, думаешь, что вот с этим мужчиной ты будешь уже наконец счастлива, а потом говоришь что-нибудь не то, или он говорит что-нибудь, что тебя выводит из себя, и вот уже вы друг друга обманываете и все разваливается»&lt;br>Третьим мужем британской актрисы и певицы стал режиссер Жак Дуайон, в фильмах которого Биркин играла. В 1982 году у пары родилась дочь Лу Дуайон, которая также стала актрисой

«И сколько раз бывало, думаешь, что вот с этим мужчиной ты будешь уже наконец счастлива, а потом говоришь что-нибудь не то, или он говорит что-нибудь, что тебя выводит из себя, и вот уже вы друг друга обманываете и все разваливается»
Третьим мужем британской актрисы и певицы стал режиссер Жак Дуайон, в фильмах которого Биркин играла. В 1982 году у пары родилась дочь Лу Дуайон, которая также стала актрисой

Фото: AP / RENE RITLER

На одном из светских приемов Брижит Бардо, увидев Джейн Биркин, назвала ее «какой-то овечкой с корзинкой». Британская актриса действительно любила плетеные корзины и носила их даже с вечерними платьями. Именно этот аксессуар послужил прообразом культовой дамской сумки от Hermes. Во время одного из перелетов генеральный директор модного дома Жан-Луи Дюма увидел, как актриса собирает свои вещи в корзину, жалуясь на нехватку карманов. Через три года она получила посылку с запиской: «Мадам Биркин, я назвал эту вместительную сумку в вашу честь»

На одном из светских приемов Брижит Бардо, увидев Джейн Биркин, назвала ее «какой-то овечкой с корзинкой». Британская актриса действительно любила плетеные корзины и носила их даже с вечерними платьями. Именно этот аксессуар послужил прообразом культовой дамской сумки от Hermes. Во время одного из перелетов генеральный директор модного дома Жан-Луи Дюма увидел, как актриса собирает свои вещи в корзину, жалуясь на нехватку карманов. Через три года она получила посылку с запиской: «Мадам Биркин, я назвал эту вместительную сумку в вашу честь»

Фото: Reuters

«В результате Hermes согласился перечислять деньги на разные благотворительные нужды, какие я им укажу. Есть страны, где Birkin Bag все равно не продается, потому что у людей нет на нее денег, Польша например, а доходы от продаж туда все равно идут, не без моей помощи. Я с этого по-прежнему ничего не имею, но по крайней мере выручка тратится на благие дела»

«В результате Hermes согласился перечислять деньги на разные благотворительные нужды, какие я им укажу. Есть страны, где Birkin Bag все равно не продается, потому что у людей нет на нее денег, Польша например, а доходы от продаж туда все равно идут, не без моей помощи. Я с этого по-прежнему ничего не имею, но по крайней мере выручка тратится на благие дела»

Фото: Reuters

В 2020 году вышел последний альбом Джейн Биркин «Oh ! Pardon Tu Dormais...». Она посвятила запись своей дочери Кейт Барри, в 2013 году разбившейся после падения из окна своей парижской квартиры. Весной 2023 года артистка отменила концерты в связи с состоянием здоровья&lt;br> На фото: Джейн Биркин (в центре) с дочерьми Лу Дуайон (справа) и Шарлоттой Генсбур

В 2020 году вышел последний альбом Джейн Биркин «Oh ! Pardon Tu Dormais...». Она посвятила запись своей дочери Кейт Барри, в 2013 году разбившейся после падения из окна своей парижской квартиры. Весной 2023 года артистка отменила концерты в связи с состоянием здоровья
На фото: Джейн Биркин (в центре) с дочерьми Лу Дуайон (справа) и Шарлоттой Генсбур

Фото: AP / Thibault Camus

«Главное — быть с теми, кого ты любишь, и никогда с ними не разлучаться. Это единственная вещь на свете, которой стоит дорожить»&lt;br> Джейн Биркин скончалась 16 июля 2023 года на 77-м году жизни. По данным СМИ, актриса была найдена мертвой в своем доме

«Главное — быть с теми, кого ты любишь, и никогда с ними не разлучаться. Это единственная вещь на свете, которой стоит дорожить»
Джейн Биркин скончалась 16 июля 2023 года на 77-м году жизни. По данным СМИ, актриса была найдена мертвой в своем доме

Фото: Johanna Geron / Reuters

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Джейн Мэллори Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне. Ее отец был военным, а мать — актрисой. Выросшая в свободной творческой среде, Биркин пошла по стопам матери. В 17 лет будущая актриса записалась на первые пробы. Вскоре состоялся ее дебют на сцене лондонского Haymarket Theater — Биркин исполнила роль глухонемой в пьесе Грэма Грина «Вырезание статуи»
На фото: Джейн Биркин с матерью

Фото: из личного архива Джейн Биркин

В середине 1960-х Джейн Биркин начала участвовать в постановках мюзиклов. В это время она встретилась с популярным композитором Джоном Барри и в 1965 году вышла за него замуж. Через два года у пары родилась дочь Кейт — в дальнейшем успешный фотограф. Биркин и Барри были вместе три года, после развода актриса вместе с дочерью переехала в Париж

Фото: McKeown / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Джейн Биркин прославилась как актриса после выхода фильма Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1967 год). Во второстепенной роли одной из фотомоделей Биркин появилась обнаженной. После этого она сыграла главную роль во французском фильме «Слоган». Ее актриса получила, несмотря на то что плохо говорила по-французски. На съемочной площадке Биркин познакомилась с актером и певцом Сержем Генсбуром

Фото: Victor Blackman / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images

Биркин и Генсбур стали самой узнаваемой парой Парижа. Признание им принесла выпущенная в 1969 году песня «Je t`aime… moi non plus» («Я тебя люблю… Я тебя уже нет»). Широкое внимание привлек финал композиции, в котором Биркин имитировала оргазм. В некоторых странах песню запретили, а папа римский публично осудил ее. При этом за первые недели продаж во Франции было реализовано более миллиона копий записи

Фото: AP

«Есть такой тип мужчин, которые на пляже не загорают и даже не надевают купальный костюм, а сидят под зонтиком в тени и что-то пишут или читают толстую книгу. Такие мне всегда нравились больше, чем эти сногсшибательные подкаченные парни, которые носят обтягивающие плавки и все норовят развернуть в мою сторону все свои выступающие части»

Фото: Film Sonor / Films Marceau / REX / Shutterstock / Fotodom

Джейн Биркин и Серж Генсбур прожили вместе 12 лет, вместе снимались в кино и писали песни, вдохновляя друг друга. У них родилась дочь Шарлотта, которая пошла по стопам родителей. Их творческий союз продолжался до самой смерти Генсбура в 1991 году

Фото: Armando Pietrangeli / REX / Shutterstock / Fotodom

«Я очень суеверна. Сейчас выкурю сигарету, выпью вина, чтобы голос вечером звучал нормально… Это всегда работает — примета такая. Покурил, выпил — есть голос»
Джейн Биркин сыграла в трех десятках фильмов, большинство из которых не получили признания. Как певица она выпустила 14 студийных альбомов
На фото: Джейн Биркин жмет руку британской королеве Елизавете II

Фото: Harry Myers / REX / Shutterstock / Fotodom

«Парикмахеры обычно делают слишком аккуратную прическу, которая слишком подходит для 60-летних. Если видно, что над волосами поработали, прическа выглядит ужасно»
Джейн Биркин до сих пор остается иконой стиля. Она не любит крупные аксессуары, пренебрегает ярким макияжем. Во многом благодаря ей сформировалось понятие «парижский шик» — свободная одежда, не скрывающая при этом сексуальности женщины, слегка растрепанные волосы, точно выверенная небрежность в образе
На фото: Джейн Биркин (справа) и французская певица Катрин Лара

Фото: Reuters

«И сколько раз бывало, думаешь, что вот с этим мужчиной ты будешь уже наконец счастлива, а потом говоришь что-нибудь не то, или он говорит что-нибудь, что тебя выводит из себя, и вот уже вы друг друга обманываете и все разваливается»
Третьим мужем британской актрисы и певицы стал режиссер Жак Дуайон, в фильмах которого Биркин играла. В 1982 году у пары родилась дочь Лу Дуайон, которая также стала актрисой

Фото: AP / RENE RITLER

На одном из светских приемов Брижит Бардо, увидев Джейн Биркин, назвала ее «какой-то овечкой с корзинкой». Британская актриса действительно любила плетеные корзины и носила их даже с вечерними платьями. Именно этот аксессуар послужил прообразом культовой дамской сумки от Hermes. Во время одного из перелетов генеральный директор модного дома Жан-Луи Дюма увидел, как актриса собирает свои вещи в корзину, жалуясь на нехватку карманов. Через три года она получила посылку с запиской: «Мадам Биркин, я назвал эту вместительную сумку в вашу честь»

Фото: Reuters

«В результате Hermes согласился перечислять деньги на разные благотворительные нужды, какие я им укажу. Есть страны, где Birkin Bag все равно не продается, потому что у людей нет на нее денег, Польша например, а доходы от продаж туда все равно идут, не без моей помощи. Я с этого по-прежнему ничего не имею, но по крайней мере выручка тратится на благие дела»

Фото: Reuters

В 2020 году вышел последний альбом Джейн Биркин «Oh ! Pardon Tu Dormais...». Она посвятила запись своей дочери Кейт Барри, в 2013 году разбившейся после падения из окна своей парижской квартиры. Весной 2023 года артистка отменила концерты в связи с состоянием здоровья
На фото: Джейн Биркин (в центре) с дочерьми Лу Дуайон (справа) и Шарлоттой Генсбур

Фото: AP / Thibault Camus

«Главное — быть с теми, кого ты любишь, и никогда с ними не разлучаться. Это единственная вещь на свете, которой стоит дорожить»
Джейн Биркин скончалась 16 июля 2023 года на 77-м году жизни. По данным СМИ, актриса была найдена мертвой в своем доме

Фото: Johanna Geron / Reuters

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