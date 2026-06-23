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Жила в Нижнем Новгороде купеческая семья Кузнецовых. Родом они были из поселка Желнино, который теперь в черте Дзержинска. А когда-то отсюда происходили почти все крупнейшие средневолжские торговцы. Среди них был и бывший крепостной крестьянин Павел Кузнецов. Его сын Константин стал художником, учился в Париже и вошел в круг импрессионистов.

Другой сын, Филитер, продолжил отцовский бизнес. Он женился на односельчанке из Желнина, из такой же богатой семьи Марковых. Вместе они построили дом на Малой Покровской — в немодном для тогдашнего Нижнего месте, вероятно, желая покоя и уединения. Вселились аккурат перед 1916 годом. Спокойствие продлилось недолго. За одной революцией пришла другая. Уже весной 1918-го губернская ВЧК издала указ об обложении эксплуататоров непомерным налогом; если кто его не уплатит, у того предлагалось конфисковать недвижимость. Дом Кузнецовых забрали.

Все эти годы здание оставалось в ведомстве чекистов; сейчас здесь располагается Медицинская служба областного ФСБ. В 2025 году там проводили ремонт и обнаружили в пространстве между потолком и полом чердака коробку из-под мыла, завернутую в газету «Новое время» от июня 1917 года. Нашедший, похоже, решил, что внутри патроны, и сразу передал ее начальству. А там оказались не патроны, а 25 ювелирных предметов. В том числе обручальные кольца Филитера и Валентины с их именами и датой венчания.

Видимо, еще до прихода чекистов купеческая семья почуяла неладное и решила спрятать драгоценные, а скорее памятные вещи. Хотя, к слову, сет из кольца и серег с бриллиантовыми солитерами весьма впечатляет, равно как и шатлен — цепочка для часов с вензелем.

Достать свои ценности Кузнецовым уже не удалось. Зато теперь они попали в собрание Нижегородского музея-заповедника. Их можно увидеть на выставке под названием «Семейные ценности» вместе с фотографиями, документами (включая тот самый указ о налогах) и импрессионистическими полотнами старшего брата Константина, изображающими и виды Парижа, и волжскую природу.

Дмитрий Буткевич