Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что Volkswagen переживает не лучшие времена, говорят уже не первый год. Падают продажи, закрываются предприятия. Причин множество: от конкуренции с китайскими автопроизводителями и не оправдавшей себя ставки на электромобили до ввозных пошлин, введенных президентом США. Один из выходов — поиск новых рынков сбыта.

В частности, Volkswagen планирует использовать свою производственную базу в Китае для вывода конкурентоспособных моделей на растущие рынки, включая Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, страны СНГ и ряд африканских государств. Начать компания решила с Узбекистана. Буквально на днях об этом объявили на международном форуме в Ташкенте, где участвовали федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и генеральный директор Volkswagen China Роберт Чисек.

Узбекистан с населением около 38 млн человек — один из самых быстрорастущих автомобильных рынков Центральной Азии. Спрос на автомобили в стране более чем удвоился с 2021 года и достиг 460 тыс. единиц в 2025 году. Для сравнения: в России, где и население больше, и доходы выше, в прошлом году продано 1,5 млн новых легковых машин. Volkswagen уже наращивает дилерскую сеть в Узбекистане: к концу 2026 года модели бренда появятся в 13 точках, а к 2028-му их число планируют почти удвоить.

На старте продаж представлены собранные в Китае Volkswagen Tiguan L Pro, Passat Pro и Teramont Pro, а также автомобили бренда Jetta. В перспективе компания намерена локализовать производство на заводе Alyans Auto в Ташкенте, где уже к концу 2026 года запустят сборку по схеме SKD. Так что если недавно вы были в Бухаре и видели там исключительно малолитражки Chevrolet белого цвета, картина может скоро измениться.

Дмитрий Гронский