Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ученые приблизились к разгадке, как чувствовать себя выспавшимся и полным сил без сна. Американские нейробиологи провели необычный эксперимент на мышах и показали, что некоторые важные функции отдыха можно частично запускать даже во время бодрствования. Результаты публикует Nature Neuroscience.

Обычно во время глубокого сна нейроны в коре головного мозга работают всплесками: активность чередуется с короткими периодами почти полного молчания. Ученые с помощью специального света искусственно создавали такие «сонные» паузы в отдельных участках мозга бодрствующих мышей, которые долго не спали. После этого животным разрешали отдохнуть, но активность в этих участках была гораздо ниже. То есть как будто они уже получили долгожданный покой.

Более того, мыши, которых специально лишали сна, но стимулировали, справлялись с заданиями почти так же хорошо, как те, кому дали перезагрузиться естественно. Исследователи считают, что ключевая польза сна может быть связана не столько с самим состоянием, сколько с характерным ритмом работы нейронов, возникающим во время медленной фазы.

Однако речь пока только о мышах и отдельных функциях. Полностью заменить отдых такая технология не может: дело не только в памяти и перезагрузке нейронов, но и во множестве других процессов. Впрочем, если технология доберется до людей, это станет самым востребованным гаджетом: кнопка для компенсации недосыпа. Главное, чтобы вместе с недосыпом не исчез последний аргумент уходить с работы вовремя.

Анна Кулецкая