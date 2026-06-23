Власти намерены расторгнуть соглашение о льготах Нижегородскому литейному заводу

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание инициативу о расторжении инвестиционного соглашения с ООО «Нижегородский литейный завод», в соответствии с которым предприятие получило право на бюджетные преференции. Проект закона опубликован в базе регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», льготу по налогу на имущество заводу предоставили в рамках создания новой линии блочного литья с инвестициями 4,3 млрд руб. в 2022 году. Однако литейный завод не отчитывался о реализации приоритетного инвестпроекта перед властями вопреки требованиям соглашения, а также не пользовался господдержкой.

В итоге комиссия по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных инвестиционных проектов в Нижегородской области, рекомендовала расторгнуть соглашение с предприятием. Депутаты рассмотрят инициативу в июле 2026 года.

Владимир Зубарев