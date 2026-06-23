Рейс Москва-Пенза развернули в Шереметьево из-за закрытого неба

Авиарейс Москва-Пенза был вынужден вернуться в Шереметьево из-за плана «Ковер», которые ранее ввели в Пензенской области из-за ракетной опасности. Самолет, вылетевший в Пензу 23 июня в 9:22, не смог выполнить посадку по расписанию в 10:50.

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Согласно табло на сайте аэропорта, первый рейс «Аэрофлота» SU 1544W, запланированный на 9:25 был отменен. Другой рейс SU 1544 начал отправление в 9:22.

Рейс из Санкт-Петербурга (Пулково), вылетевший в 9:57, продолжает следование по маршруту.

План «Ковер» в Пензенской области отменили в 11:27 МСК.

Нина Шевченко