Размер товарных кредитов в Башкирии за год сократился на 1,3%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае средний размер товарных кредитов в магазинах (POS-кредит) Башкирии составил 60,2 тыс. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%.

В среднем по стране средний размер POS-кредита — 63,4 тыс. руб., что на 6,9% меньше, чем в мае 2025 года.

Наибольший средний размер выданных товарных кредитов в регионах был отмечен в Москве (78,3 тыс. руб.), Московской области (76,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (74,4 тыс. руб.), Ленинградской (71,1 тыс. руб.) и Тюменской (67,6 тыс. руб.) областях.

Наиболее серьезное сокращение среднего размера POS-кредитов было зафиксировано в Удмуртии (-18,6%), Дагестане (-17,8%) и Северной Осетии – Алании (-14,2%), а также в Кемеровской (-10,4%) и Челябинской (-9,4%) областях.

Рост размера кредита зафиксирован в Ленинградской (+1,7%) и Самарской (+1,1%) областях.

Олег Вахитов