Место, где прошлое формирует будущее

В поселке Пороги Саткинского округа 21 июня Уральская индустриальная биеннале презентовала аудиоспектакль-променад «Пороги. Голоса над водой». Над проектом работали руководитель и основатель «Театра игр и путешествий», режиссер Антон Лапко и 20 человек, ставших актерами озвучки. Создание аудиоспектакля заняло более полугода — команда изучала архивы, общалась с жителями Сатки и уроженцами Порогов, чтобы создать документальный проект и рассказать историю поселка через человеческие истории. Корреспондент «Ъ-Южный Урал» посетил презентацию проекта. Подробнее о том, как прошла презентация, что собой представляет аудиоспектакль и впечатления от проекта одного из его участников — в репортаже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Поселок Пороги расположен в Саткинском округе Челябинской области, более чем в 200 км от Челябинска. Несмотря на большую популярность этого места у туристов, прямого автобуса до населенного пункта нет. Прежде чем добраться до Порогов, необходимо приехать в Сатку. Место неблизкое, поэтому время в пути занимает порядка трех-четырех часов. Если по трассе можно проехать без особых проблем, то уже в поселке автомобилистов встречает грунтовая, и полная мелких ямок дорога.

Поселок по большей части продолжает жить за счет туристической инфраструктуры: турбазы, места размещения и кафе открыты и всегда ждут гостей, которые приезжают в Пороги за главной достопримечательностью — Порожской гидроэлектростанцией. Но уроженцы поселка свои дома не бросают: кто-то продолжает здесь жить, а кто-то ежегодно в дачный сезон возвращается в родные края. И совсем скоро мы поймем, почему.

Презентация аудиоспектакля под названием «Пороги. Голоса над водой» состоялась в поселке 21 июня. На нее прибыли журналисты, трэвел-блогеры, жители Сатки, уроженцы Порогов, а также творческая команда, трудившаяся над созданием документального проекта. Торжественная встреча гостей прошла на территории туристической базы «Пороги», расположенной на берегу реки Большая Сатка. Гостей встречают, как принято, — с народными песнями, которые исполняет фольклорный ансамбль «Зимагоры». Их голоса мы еще не раз услышим.

Режиссером спектакля стал Антон Лапко — руководитель и основатель «Театра игр и путешествий». Ему понадобилось больше полугода, чтобы реализовать этот проект. Ведь недостаточно лишь придумать концепцию, прописать текст и передать его на озвучку. Чтобы создать аудиоспектакль, способный всего за полчаса помочь слушателям проникнуться жизнью Порогов, нужно узнать это место поближе и в первую очередь — начать с людей. Для этого Антон Лапко собирал воспоминания жителей Сатки и Порогов, общаясь с местными жителями и изучая архивы.

Проект создавался в рамках арт-резиденции Уральской биеннале современного искусства. По словам режиссера Антона Лапко, ему не хотелось создавать что-то «современное и авангардное».

«Мне хотелось сделать его понятным для людей, чтобы у слушателей не возникало вопросов: что это и для кого это сделано? Складывается впечатление, что современное искусство зачастую понятно только тому, кто его делал».

Антон Лапко захотел передать в аудиоспектакле атмосферу этого места 100 лет назад.

«Это место — особенное. Есть в нем что-то, что притягивает и возвращает сюда».

Начинается аудиопроменад с турбазы. Наверное, со стороны это представляло забавное зрелище — целая толпа людей в наушниках, словно зачарованные, идут за режиссером по улице. А в это время каждого слушателя приветствует некий шофер Игнатий. Он будто бы идет с тобой рядом, направляя по дороге, по которой не раз ходили первые жители Порогов и их потомки. Голоса постоянно меняются: молодые, пожилые, детские…Например, задорный мальчик хвастается слушателям, что в местной речке водится большая щука, а он к тому же умеет ее ловить.

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В наушниках периодически поют «Зимагоры», органично дополняя повествование, а наложенный на голоса эффект эха создает мистическую, томную атмосферу.

Спектакль не наполнен кучей дат и условностей. На первом плане — человеческие судьбы и истории. Но особенно четко обозначен месяц и год, когда в Порогах заработала легендарная гидроэлектростанция — июль 1910 года.

«Зажгли электрический свет в поселке. Весь Урал ахнул».

Именно в этот момент команда слушателей поворачивает в сторону Порожской гидроэлектростанции, той самой, что более 100 лет проработала на одном и том же оборудовании. Которую ни разу не ремонтировали. Которую остановили и закрыли в 2017 году из-за недостатка финансов для продолжения работы и проведения ремонта. Порожская ГЭС в сегодняшние дни — аварийный объект. Но когда-то она обеспечивала всех жителей поселка работой и электричеством. И кажется, что именно она так объединяла людей и продолжает делать это до сих пор. Ведь так и сказали те самые «голоса над водой» в завершение спектакля:

«Теперь ты наш — частичка Порогов».

Над озвучкой для аудиоспектакля работали 20 человек. Среди них — Полякова Лидия Яковлевна, которой досталась «роль» Прасковьи Трифоновой, жительницы Порогов, чьи дети в свое время отправились на Великую Отечественную войну. Говорит, голоса у них похожи.

«Мне очень понравился спектакль. У меня прям по спине морозец прошел. Сама я в Сатке родилась, Антоше (Антону Лапко. —„Ъ-Южный Урал“) помогаю. Прасковья — это же реальный человек, который здесь жил. Я просто голосом представила эту женщину. Отец у нее тут держал пчел. Для меня это все очень серьезно, я будто увидела этих людей»,— рассказывает свои впечатления Лидия Яковлевна. На глазах у нее слезы.

«У меня есть надежда, что когда-нибудь здесь все возродится. И будет все работать, и все наладится. Я верю».

Создатели проекта хотели показать, что Пороги — это место с глубокой историей. Именно здесь был открыт первый ферросплавный завод в России. И, как минимум, за это про Пороги и нужно помнить. Но ностальгия по прошлому — не главное в этом спектакле. Авторам удалось очень аккуратно поселить в каждом слушателе ощущение причастности к чему-то большему. Возможно, еще еле уловимое. Пороги словно старый, закадычный друг, который всегда ждет тебя в гости. Ты только приезжай, хоть иногда.

Принять участие в аудиопроменаде можно в рамках арт-индустриальных маршрутов Уральской индустриальной биеннале. Так, выезды в Сатку и Пороги планируются 18 и 25 июля, 15 августа. Но можно и не ждать поездки, а приехать самостоятельно, скачав предварительно маршрут и аудиозапись спектакля с сайта биеннале.

Ольга Воробьева