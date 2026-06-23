В Самаре экс-глава Госстройнадзора получил реальный срок за коррупцию

Бывший начальник региональной государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Владимир Захарин и трое его подчиненных признаны виновными в должностных преступлениях. Уголовное дело в отношении них расследовало СУ СКР по Самарской области. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга» в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель ГИСН по Самарской области Владимир Захарин

Фото: ФОТО Правительства Самарской области Бывший руководитель ГИСН по Самарской области Владимир Захарин

Фото: ФОТО Правительства Самарской области

Суд назначил экс-руководителю региональной ГИСН наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, Владимиру Захарину предстоит выплатить штраф в размере 260,5 тыс. рублей. Трое фигурантов из числа бывших подчиненных Владимира Захарина также оштрафованы — на суммы от 300 до 395 тыс. рублей.

Следствие установило, что в начале 2022 года бывший чиновник дал указание своим сотрудникам сфальсифицировать итоги проверок строящихся объектов в двух районах области — Большечерниговском и Кинель-Черкасском. Речь идет о домах культуры, которые строились по нацпроекту «Культура».

В официальные акты были внесены заведомо недостоверные данные о соблюдении норм пожарной и энергетической безопасности. На основании этих документов минстрой региона выдал разрешения на ввод объектов, что фактически сорвало выполнение федеральной программы.

Помимо этого следствие выявило дополнительный преступный эпизод, связанный с личным обогащением чиновника. В 2018–2019 годах Захарин получил от предпринимателя жилье в центре Самары с существенной скидкой и в рассрочку без процентов. Общая сумма неучтенной выгоды составила около 26 тысяч рублей. Услуга была оказана в обмен на положительное заключение по одному из строительных объектов.

Георгий Портнов