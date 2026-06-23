В Самарской области проводят проверку из-за гибели жителя на железной дороге

В Самарской области следственные органы Центрального МСУТ СКР организовали проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Причиной послужила гибель местного жителя на железной дороге, сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, утром 23 июня на 169 км перегона Старосемейкино — Водинская Куйбышевской железной дороги электропоезд 6331 смертельно травмировал жителя. Мужчина шел вдоль железнодорожных путей и слушал музыку через наушники, машинист предотвратить наезд не смог.

Следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.

Руфия Кутляева