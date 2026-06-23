Депутаты гордумы одобрили кандидатуру бывшего вице-мэра на пост председателя КСП

Председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) Перми назначен бывший замглавы администрации города Алексей Синев. Его кандидатура была единогласно поддержана депутатами Пермской городской думы. «Я обещаю честно работать на данном посту. Мы будем работать вместе для блага города Перми и Пермского края», — пообещал господин Синев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Синев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Синев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Алексей Синев с февраля 2025 года до марта 2026 года занимал пост замглавы Перми. Он курировал имущественные и земельные вопросы. До работы в администрации города господин Синев занимал пост замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь».

Возглавлявшая с 2012 года КСП Перми Мария Батуева попросила освободить ее от занимаемой должности на апрельском заседании городской думы Перми.