ЧМК вышел на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу

Челябинский металлургический комбинат (входит в группу «Мечел») получил аккредитацию участника торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. На площадку также вышли иные предприятия «Мечела», включая чебаркульскую «Уральскую кузницу», сообщает пресс-служба организации.

На данный момент специалисты компаний группы прошли необходимое обучение и приступили к работе с биржевыми инструментами. «Мечел» планирует последовательно расширять номенклатуру представленной продукции, учитывая потребительский спрос. Использование площадки позволит увеличить охват клиентов и предложить им стандартизированные условия заключения сделок и поставки, подчеркивают в пресс-службе группы.

Виталина Ярховска