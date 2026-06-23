В Самаре, Оренбурге и Ульяновске действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропортах Самары, Ульяновска и Оренбурга действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев также сообщает, что в регионе введен режим воздушных ограничений — план «Ковер». В регионе могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения.

Ранее сообщалось, что в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях была объявлена ракетная опасность.

Руфия Кутляева