«Наше радио». 25 лет в Перми

Летом 2001 года на волне 100 FM в нашем городе зазвучала отечественная рок-музыка. Наталья Пуртова, директор радиостанции – об истории радио, аудитории и перспективах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдвард Тихонов Фото: Эдвард Тихонов

– Специалисты утверждают, что если бренд можно описать как человека, то бренд есть. Если нельзя – то бренда в сознании потребителя не существует. Бренд-человек «Наше радио» какой?

– Отвечу тремя «не»: не идеальный, не типичный, не стремится всем понравиться. Это человек, который имеет свое мнение, часто отличное от массового. Меняется, но в чем-то главном постоянен. Принципиальный, умеет слушать, любит песни со смыслом. Возможно, это не самый веселый человек. Скорее – размышляющий. Искренен и чувствителен к искренности других. Не терпит фальши и вранья. Эмпатичный, творческий.

– Такое ощущение, что это обобщенный портрет вашей аудитории.

– Так и есть. У нас не самая большая аудитория, но она с нами уже четверть века. Не количеством измеряем, а качеством. Люди остаются преданными «Нашему» в течение длительного времени. У наших «старожилов» многое изменилось за эти годы, а любовь к музыке осталась.

Кстати, все вышеперечисленные характеристики можно отнести и партнерам радиостанции, и к рекламодателям. В ежегодной благотворительной акции «100 друзей на 100 FM» собираем деньги на лечение детей с опухолью головного мозга, что называется, всем миром. Люди, независимо от возраста и статуса, откликаются на нашу инициативу.

– 25 лет – довольно серьезный срок для СМИ. В чем секрет долголетия? Может, в этой музыке? Доказано, что рок стимулирует выброс дофамина. (Напомним, дофамин – нейромедиатор. В народе его еще называют «гормоном победы».)

– Вполне возможно: сам формат поддерживает, мотивирует, дает заряд энергии. Команде «Нашего» и мне лично песни дают вдохновение. Мы постоянно выходим за рамки эфира. «Наше радио» может провести концерт на крыше, оказаться на городской трассе, как в акции «Охота на дорогах».

«Наша» музыка может прозвучать со сцены, как в проекте «Рокировка». Участие в нем приняли 17 команд. Люди разных профессий исполняли песни из репертуара радиостанции в эфире и на сцене. Вдохновлять и вдохновляться – по-другому работать не вижу смысла. И безусловно, рутина, ежедневный труд, многозадачность – все как у всех, кто делает свое дело.

– «Наше радио» было первым СМИ, принятым в Пермскую гильдию добросовестных предприятий. Как вы оцениваете этот факт?

– Расцениваем свое членство как заслуженную награду. Мы постоянно поддерживаем пермские мероприятия, сами является организаторами городских событий, инициируем благотворительность. Приглашение в сообщество добросовестных предпринимателей возникло не на пустом месте.

Пермский бизнес – частый гость радиостанции. Постоянно знакомим слушателей с интересными людьми, проектами. И реклама на волне 100 FM имеет свои преимущества. Мы знаем, к кому обращаемся, знаем проблемы и чаяния нашей аудитории, умеем ее заинтересовать, помогаем клиенту правильно подать свое предложение. Честно предупреждаем, что найдет отклик, а что нет.

– Мечтаете ли о первых строчках рейтинга?

– Нет. Четко понимаем, что мы нишевая радиостанция. Хотим сохранить свое лицо.

В одной из первых рекламных кампаний у нас был слоган: «Ты не первый. Ты не последний. Ты другой». Этой позиции придерживались два десятка лет назад, так думаем и сейчас. Индивидуальность – наша ценность.

– В юбилейный год принято спрашивать о новых планах. Что в ближайшей перспективе?

– Петь, играть, объединять, удивлять, креативить… Пока есть единомышленники – те, кто с нами на одной волне, – мы будем жить и работать.

Поздравляем всех причастных к «Нашему радио» с юбилеем!

Надеемся, что отметим и 100 -летний юбилей на волне 100 FM!

ИП Пуртова Наталья Павловна