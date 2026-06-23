Падение рынка списали на статистический трюк

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) по итогам 22 июня рухнул до минимума почти за четыре года. Показатель упал на 4,5% — до уровня ниже 2300 пунктов, следует из данных торговой площадки. На старте утренних торгов снижение продолжилось. Среди лидеров падения — «Русагро», «Циан», ВК, «Роснефть» и «Алроса». Бумаги компаний к концу торгов 22 июня просели на 7-14%. Акции «Газпрома» упали ниже 100 руб. впервые с 2009 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что на рынок давит решение ЦБ о минимальном снижении ключевой ставки. Кроме того, инвесторы пока не спешат с выкупом просадки. Но общая картина не такая страшная, считает старший инвест-консультант «Финама» Тимур Нигматуллин:

«Нужно смотреть не на индекс Мосбиржи, а на индекс полной доходности, потому что российские акции платят невысокие дивиденды по мировым меркам — они в обычном индексе не учитываются и даже способствуют снижению. Ситуация последних месяцев связана с дивидендными отсечками. Индекс полной доходности в марте 2023 года закрылся на отметке 5 189 пунктов, а открывался на 4 800. Текущее значение — 6 617. То есть он примерно на 35% выше, чем был в марте 2023 года. Так что падение во многом объясняется стилистическим трюком».

Более 5% 22 июня потеряли акции «Новатэка», ВТБ и «Аэрофлота». Примерно 3% — «Лукойл» и «Ростелеком». Разворота тренда в ближайшей перспективе не будет, уверен частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«Если обратить внимание на пресс-релиз ЦБ, там один из пунктов гласит, что есть проблема на рынке моторного топлива. Для фондового рынка это стало сигналом: следя за ситуацией, можно предположить дальнейшие действия регулятора. Если цены растут вместе с дефицитом, у эмитента будет меньше поводов снижать ставку. Чем выше ключевая ставка, тем ниже привлекательность фондового рынка. Кроме того, ситуация с топливом влияет не только на инфляцию, но и на реальный бизнес: растут расходы, падают прибыли, и бизнес не будет торопиться делиться с акционерами.

Все факторы сложились так, что фондовый рынок теряет привлекательность на ближнюю и среднесрочную перспективу. Там сейчас нечего ловить, разве что дождаться стабилизации и рассчитывать на отскок. Альтернативы есть, и они выглядят привлекательно: банковские депозиты и рынок ОФЗ. Доходности стабильные, достаточно высокие по сравнению с акциями, которые опустились почти до уровней двухлетней давности. Индекс РТС упал ниже тысячи пунктов, и поводов для разворота пока нет».

Дополнительными негативными факторами для рынка выступают дешевеющая нефть, политический кризис на Ближнем Востоке и санкционные риски, отмечает «Финам». Еще одна проблема для индекса Мосбиржи — крепкий рубль, который заставляет участников торгов проявлять осторожность, говорят аналитики.

Леонид Пастернак