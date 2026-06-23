Штрафы выносят на президентский уровень

Министерство внутренних дел предлагает ужесточить механизм передачи регионам прав по выявлению автодорожных нарушителей и рассылки им штрафов без участия ГИБДД. Для получения этой функции, считают в ведомстве, субъекты федерации должны получать согласие президента РФ. Региональным властям также нужно будет доказать, что у них есть необходимая инфраструктура, финансовые и кадровые ресурсы для поиска и наказания нарушителей. Опрошенные “Ъ” эксперты предложения МВД поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

МВД России опубликовало 22 июня на regulation.gov.ru проект поправок к правительственному постановлению, в котором записаны правила заключения соглашений между федеральными и региональными органами власти по передаче друг другу части полномочий. Предлагаемые изменения касаются случаев, когда полиция отдает регионам функции по администрированию нарушений ПДД.

Исторически все такие нарушения фиксировала только ГИБДД.

В 2012 году для разгрузки ведомства и повышения эффективности контроля в КоАП внесли поправки, позволившие московским властям самостоятельно находить и эвакуировать припаркованные в неположенном месте машины, штрафуя автовладельцев. Сейчас этим занимается Московская административная дорожная инспекция. Практику признали успешной, и впоследствии права по администрированию нарушений правил парковки получили власти Санкт-Петербурга, Севастополя и Московской области. Для этого каждый раз сначала принимались поправки к КоАП РФ, а затем регион заключал с МВД соглашение о передачи полномочий.

В 2017 году правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий Москвы по администрированию нарушений: предлагалось передать городу контроль еще за 38 составами (включая превышение скорости и проезд на красный свет). Но в мае 2026 года депутаты проголосовали за снятие документа с рассмотрения в связи с «потерей актуальности». Более того, в рамках этого же законопроекта планировалось, что еще 30 регионов смогут получать право выносить штрафы вместо ГИБДД, однако МВД, по данным “Ъ”, выступило против такого развития событий.

Сейчас ведомство хочет ужесточить правила таким образом, чтобы будущее соглашение обязательно согласовывалось президентом.

Субъект федерации должен будет подтвердить наличие у него необходимой инфраструктуры для администрирования штрафов, а также «достаточность финансовых, кадровых, материально-технических ресурсов, позволяющих надлежащим образом» исполнять функции ГИБДД. В пояснительных материалах к поправкам МВД объясняет, зачем потребовались изменения. Министерство напоминает, что «руководство деятельностью МВД» осуществляет президент, а значит, он должен быть и в курсе передаваемых полномочий. «Указанное конституционное положение предопределяет иерархию властно-подчиненных отношений, обеспечивающую эффективное функционирование системы публичной власти РФ, и соответствует ее архитектонике»,— объясняют в ведомстве.

Юрист, эксперт по безопасности дорожного движения «Народного фронта» Катерина Соловьева концептуально поддерживает проект. «Эпоха цифровизации государственного управления неизбежно порождает необходимость передачи части полномочий корпоративным структурам, обладающим необходимым ресурсом (таким, как столичная МАДИ.— “Ъ”). Это сейчас мировая тенденция,— отмечает эксперт.— Но проблема в том, что прозрачных механизмов проверки качества работы этих корпораций до сих пор нет». Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов напоминает о существовании системы МВД «Паутина», которая агрегирует все потоки данных с дорожных камер. «В системах, которые переданы регионам, потоки данных обрабатываются региональными структурами, что нарушает концепцию единой системы управления,— говорит эксперт.— Поэтому предложенное МВД требование о проверке готовности инфраструктуры перед передачей полномочий выглядит абсолютно логичным».

Иван Буранов