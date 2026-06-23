На федеральных трассах в Челябинской области ограничивают движение

На участках автомобильных дорог М5 «Урал» и А-310 в Челябинской области вводятся временные ограничения и изменения схемы движения в связи с проведением капитального ремонта и реконструкции. Меры затронут участки в Еманжелинском муниципальном округе и в районе рабочего поселка Кропачево, сообщает филиал ФКУ «Уралуправтодор» в Челябинске.

С 24 июня на трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на километровом отрезке (км 54+500 — км 55+500) вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничения связаны с устройством земляного полотна и дорожной одежды за мостом через реку Силкин Лог. Особый режим движения будет действовать до завершения работ.

На трассе М5 «Урал» также запланировано изменение схемы проезда. С 23 июня на отрезке км 1608 — км 1609 (рабочий поселок Кропачево) транспортный поток будет перенаправлен с правого проезда на вновь построенный левый.

С 1 июля на участке км 1597 — км 1604 движение по трассе М5 «Урал» переведут на готовый правый проезд для начала работ на левой стороне дороги.

Дорожные службы рекомендуют водителям учитывать изменения при планировании маршрутов в направлении Троицка и Уфы.

Евгений Рыженьков