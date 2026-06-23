Депутаты предложили смягчить нормы по охране объектов культурного наследия в зоне СВО

Группа российских парламентариев разработала законопроект, который позволяет не проводить историко-культурную экспертизу при обращении с предметами археологического наследия и при обеспечении сохранности объектов культурного наследия в условиях боевых действий. Документ опубликован на портале Госдумы.

Инициатива также вводит упрощенный порядок проведения экстренных ремонтных работ для защиты объекта культурного наследия от разрушения. При этом законопроект усиливает полномочия органов охраны памятников. Они получат право полностью или частично запретить использование объекта культурного наследия, если, по их оценке, существует риск его повреждения.

Действующее регулирование обязывает организовывать проверки на наличие объектов археологического наследия перед проведением строительных или иных работ на определенной территории. Как утверждается в пояснительной записке, соблюдать это требование невозможно при ведении боевых действий, специальной военной операции и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2026 года. Среди авторов инициативы — вице-спикер Совета федерации Инна Святенко, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. В первом чтении проект рассмотрят 23 июня.