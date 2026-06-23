Депутаты предложили смягчить нормы по охране объектов культурного наследия в зоне СВО
Группа российских парламентариев разработала законопроект, который позволяет не проводить историко-культурную экспертизу при обращении с предметами археологического наследия и при обеспечении сохранности объектов культурного наследия в условиях боевых действий. Документ опубликован на портале Госдумы.
Инициатива также вводит упрощенный порядок проведения экстренных ремонтных работ для защиты объекта культурного наследия от разрушения. При этом законопроект усиливает полномочия органов охраны памятников. Они получат право полностью или частично запретить использование объекта культурного наследия, если, по их оценке, существует риск его повреждения.
Действующее регулирование обязывает организовывать проверки на наличие объектов археологического наследия перед проведением строительных или иных работ на определенной территории. Как утверждается в пояснительной записке, соблюдать это требование невозможно при ведении боевых действий, специальной военной операции и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Законопроект внесли в Госдуму в феврале 2026 года. Среди авторов инициативы — вице-спикер Совета федерации Инна Святенко, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. В первом чтении проект рассмотрят 23 июня.
Законопроект, ослабляющий контроль за культурным наследием в зоне специальной военной операции, является одним из множества законодательных инициатив, связанных со СВО. Ранее уже были внесены проекты, касающиеся статуса ветеранов боевых действий для прокуроров, сотрудников СКР и пожарных, работавших в зоне СВО, а также устанавливающие статус волонтера в зоне боевых действий. Принимались законы об освобождении от уголовной ответственности участников СВО за нетяжкие преступления до вступления закона в силу.
Минкульт России ранее сообщал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены 308 объектов культуры в 12 регионах. Наибольшее число повреждений зафиксировано в ДНР (89), Курской (77) и Белгородской (63) областях. Эти данные планируется направить в правоохранительные органы для доведения до сведения международной общественности, а министерство подготовило законопроект, позволяющий выставлять объекты культурного наследия, требующие восстановления, на комбинированные торги с более привлекательными лотами.