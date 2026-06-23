Умерла хорватская писательница Славенка Дракулич

Хорватская писательница и журналистка Славенка Дракулич скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Хорватской ассоциации писателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leemage / Bridgeman Images / AFP Фото: Leemage / Bridgeman Images / AFP

Что стало причиной смерти, не уточняется. Писательница умерла вскоре после публикации своей книги «Почему я никогда не училась готовить».

Славенка Дракулич написала шесть романов и семь публицистических книг. В Хорватской ассоциации писателей уточнили, что в прозе она обращалась к темам женского тела, болезней и травм, а в документальных произведениях писала о посткоммунистических странах, конфликтах в бывшей Югославии, военных преступлениях, национализме и феминизме.

Как журналистка, она написала ряд репортажей из Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии в Гааге, которые публиковали в New York Times, The Guardian и Suddeutsche Zeitung. Сотрудничала с такими изданиями, как The Los Angeles Times, Harper's, Ms., The New York Review of Books, The Observer, Spectator, Die Zeit, FAZ, Frankfurter Rundschau и другими.