Челябинская мэрия планирует расширить проект реновации «немецкого квартала»

Администрация Челябинска опубликовала проект распоряжения, согласно которому комплексное развитие «немецкого квартала» подразумевает также реновацию соседнего участка. Ранее планировалось снести восемь домов на исторической территории и построить новые здания.

Под комплексное развитие территорий (КРТ) отдают землю, ограниченную улицами Социалистическая, Жукова, Дегтярева и Мира, а также территорию в границах улиц Липецкой, Мира, Жукова и Социалистической. Общая площадь проекта выросла с 1,6 га до 3,3 га. Если ранее предполагалось снести восемь домов «немецкого квартала» и возвести на их месте новые, теперь девелопер может построить различные социальные и спортивные объекты. Запланированный минимальный объем капитального строительства составляет 55,6 тыс. кв. м вместо 27,3 тыс. кв. м. Подрядчика хотят определить через аукцион, как и собирались. У него будет семь лет на реализацию проекта.

В 2017 году квартал внесли в перечень объектов культурного наследия, но в 2019 году исключили из этого списка. В 2020 году краевед Юрий Латышев добился признания этого исключения незаконным, но в 2021 году повторная экспертиза показала, что дома не имеют культурной ценности. Сейчас здания не числятся в реестре памятников архитектуры.

Виталина Ярховска