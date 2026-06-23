В мэрии Уфы обсудили будущее «Самоварных вечеринок»

Следующее мероприятие «Самауырлы ритайым» («Самоварные вечеринки» в переводе с башкирского языка) состоится 24 июня, анонсировали организаторы. Это первое событие проекта после месячной паузы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вечеринка представляет собой творческое мероприятие с песнями и стихами на башкирском языке, а также национальными танцами. Хэдлайнерами в разное время становились певцы и музыканты Тимур Ямалов и Ильгиз Муллагалямов, оркестр «Бишбармак», танцовщица Эльвира Муллагулова.

По данным телеканала UTV, мероприятия были приостановлены на две недели из-за «бюрократических процедур». Выяснилось, что организаторы вечеринок согласовывали будущее проекта с мэрией Уфы, городским управлением по культуре и искусству, а также представителями МВД по Башкирии. Стороны договорились о дежурстве представителя полиции и пропускном режиме на мероприятиях, ранее проводившихся открыто и силами энтузиастов.

Кроме того, как сообщили в соцсетях сами организаторы «Самауырлы ритайым», с просьбой содействовать проекту в администрацию Уфы обратился глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, организаторы получили от органов внутренних дел предостережение о недостаточном обеспечении безопасности на мероприятии, собирающем под открытом небом около 5 тыс. человек. «Учитывая высокую общественную значимость указанного проекта прошу оказать содействие инициативной группе проекта "Самауырлы ритайым" (подготовка документации, взаимодействие с правоохранительными и медицинскими службами, охрана и контроль площадки) и рассмотреть вопрос о придании проекту статуса городского молодежного мероприятия», — говорится в письме Радия Хабирова исполняющему обязанности сити-менеджера Уфы Рустаму Шарипову.

В пресс-службе администрации Уфы пояснили «Ъ-Уфа», что в июне состоялось рабочее совещание с участием инициатора «Самоварных вечеринок» и представителями профильных городских служб. Участники обсудили проведение мероприятий в летний сезон и уделили внимание вопросам безопасности участников. «Учитывая интерес горожан к проекту, организатору было предложено рассмотреть возможность его проведения и на других локациях. В случае принятия положительного решения со стороны организатора, муниципалитет готов оказать необходимое содействие в реализации этой инициативы»,— рассказали «Ъ-Уфа» в мэрии.

В соцсетях «Самауырлы ритайым» говорится, что ближайшая вечеринка как и прежде состоится на набережной Белой.

Идэль Гумеров