В ночь на 23 июня сразу три сборные оформили выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. В группе I это оказались Франция и Норвегия, а в группе J — Аргентина. В центре внимания снова Леонель Месси. Он оформил дубль в матче с Австрией и стал самым результативным игроком чемпионатов мира в истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julio Cortez, AP Фото: Julio Cortez, AP

24 июня Лионелю Месси исполнится 39 лет, а он по-прежнему лучший в составе сборной и продолжает забивать. Причем в матче с Австрией Месси умудрился не реализовать пенальти, но потом все равно отправил мяч в сетку с игры, установив рекорд по голам на чемпионатах мира. Но даже забив, звездный игрок не успокоился и продолжил терзать оборону австрийцев. Кажется, он не потерял даже в скорости и выглядит лучше, чем в Катаре четыре года назад. Как такое возможно, непонятно. Уже в концовке встречи Месси оформил дубль и снова переписал рекорд.

Слово «гений» в адрес Лионеля звучало много раз. Им восхищаются все без исключения поклонники футбола. Хотя Андрей Аршавин, игравший на самом высоком уровне, считает, что в перспективе у Аргентины могут быть проблемы именно из-за Месси:

«У них будут проблемы с более сильными соперниками. Они в лучших ситуациях выбирают все равно Месси, там все под него заточено. Мне кажется, Аргентине будет сложно».

Но пока Аргентина ликует. Команда досрочно вышла в плей-офф, а Месси забил пять мячей в двух матчах. Теперь на его счету 18 голов на чемпионатах мира. Но ближайший преследователь отстает не так уж серьезно. У главного бомбардира сборной Франции Килиана Мбаппе, которому 27 лет, уже сейчас 16 голов, так как в матче с Ираком он сделал еще один дубль. Правда, второй мяч был забит не без помощи голкипера соперника.

В итоге Франция выиграла со счетом 3:0 и тоже обеспечила себе выход в плей-офф, хотя и не без приключений. В конце первого тайма в Филадельфии пошел ливень, и перерыв затянулся больше чем на час. Вместе с французами в следующую стадию отправляется Норвегия, которая оставила не у дел Сенегал со счетом 3:2. Причем Эрлинг Холанд тоже сделал дубль.

23 июня на чемпионате мира завершится второй тур. Начнет программу матч Португалия—Узбекистан. Если Криштиану Роналду появится в составе португальцев, ему придется играть после триумфа самых результативных нападающих турнира. По идее, после неудачи на старте главный тренер сборной Португалии должен посадить звезду на скамейку запасных, но Роберто Мартинес на подобное не способен, считает футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«С одной стороны, Роналду — лидер: и в раздевалке, и на поле он делает все возможное. Но он не был функциональным, значит, надо искать другие варианты. А пока у него не хватает, как говорят в Испании, одного места, чтобы такие решения принимать, а надо это делать».

Португалия и Узбекистан начнут в 20:00, и эту игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Также на федеральном телеканале покажут встречу Англия—Гана, которая стартует в 23:00, и Колумбия—Конго в 05:00. А вот противостояние Панама—Хорватия в 02:00 будет доступно только на платной основе.

Владимир Осипов