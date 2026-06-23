Стоимость бензина на частных АЗС в Перми выросла за сутки на 4–5 рублей за литр

Цена топлива на частных АЗС в Прикамье — сети «Нефтехимпром» и «Ликом» за сутки заметно выросла. Согласно сайту «Нефтехимпрома», литр Аи-92 теперь стоит 74,97 руб., Аи-95 — 79,29 руб. Днем ранее эти виды топлива на АЗС этой сети стоили на 4–5 руб. меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На АЗС сети «Ликом» литр Аи-92 стоит 74,2 руб., Аи-95 — 79,2 руб. Цены актуальны на 22 июня, отмечается в сервисе «Яндекс». На сайте «Ликом» сообщается, что «ситуация на топливном рынке непростая; к сожалению, мы вынуждены повысить цены».

Вчера стало известно, что автозаправочные станции сети «Нефтехимпром» в Пермском крае ввели ограничения на продажу бензина: один клиент может купить только 40 литров топлива. В компании объяснили введение лимитов нехваткой топлива и проблемами с логистикой.

На прошлой неделе стало известно, что УФАС зарегистрировало несколько жалоб на повышение цен на топливо на АЗС «Нефтехимпрома». При этом в антимонопольном ведомстве отметили, что эта сеть не занимает доминирующего положения на розничном рынке нефтепродуктов Пермского края, поэтому к ней не могут применяться меры антимонопольного реагирования.

Сеть «Нефтехимпрома» насчитывает в Пермском крае 39 АЗС, из них 20 станций расположены в Перми.

Сеть «Ликом» включает 28 автозаправочных станций на территории Пермского края.