Челоблсуд утвердил решение о сносе незаконных построек у озера Малый Кременкуль

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции и обязал бизнесмена, владеющего парк-отелем «Резиденция 888» на озере Малый Кременкуль, снести самовольно возведенные постройки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предпринимателю необходимо снести беседки, виллы, ограждения и иные постройки, которые расположены на территории садового товарищества. Также он должен устранить нарушения, которые обнаружили в парк-отеле во время последней проверки прокуратуры. Тогда выяснилось, что бизнесмен не соблюдает множество требований. Так, на территории организации неправильно работает система пожарной сигнализации и аварийного освещения. Предприниматель не заключил договоры страхования гражданской ответственности и не зарегистрировал емкости, которые используются для работы со сжиженным углеводородным газом. Кроме того, отсутствует эксплуатационная документация и инструкции на случай аварийных ситуаций. Не назначено и ответственное за соблюдение требований должностное лицо.

Виталина Ярховска