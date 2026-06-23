Oracle сократила 21 тыс. сотрудников из-за внедрения ИИ
За последний финансовый год Oracle Corporation сократила 21 тыс. сотрудников по всему миру, что составляет около 13% штата американской компании. Как отмечается в отчетности Oracle, направленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), «проведенные и еще готовящиеся сокращения связаны с внедрением технологий искусственного интеллекта».
Как следует из отчетности, на 31 мая 2026 года в Oracle работали около 141 тыс. человек, из них 49 тыс. находились в США, остальные — в других странах. Годом ранее у компании было около 162 тыс. сотрудников. На выплату компенсаций и покрытие других издержек в рамках реструктуризации Oracle потратила за год около $1,8 млрд. Компания предупредила, что реструктуризация может быть «деструктивной» в том плане, что приведет к временной нехватке квалифицированных сотрудников на отдельных позициях, снижению производительности и, как следствие, сокращению финансовых показателей.
В целом в условиях активных инвестиций в ИИ многие технологические гиганты проводят значительные сокращения сотрудников. Amazon с сентября 2025 года сократила 30 тыс. сотрудников, Dell — около 11 тыс., IBM — около 9 тыс., Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — около 8 тыс.
Сокращения в технологических компаниях, включая Oracle, являются частью более широкой тенденции, вызванной внедрением искусственного интеллекта. По оценкам аналитической компании RationalFX, за первые три месяца 2026 года глобальный технологический сектор сократил почти 80 тысяч рабочих мест из-за распространения технологий ИИ и автоматизации производственных процессов. Например, облачный сервис Cloudflare объявил о сокращении 20% сотрудников, что составляет 1,1 тыс. человек, из-за более активного применения ИИ-инструментов.
Внедрение ИИ позволяет компаниям оптимизировать бизнес-процессы, сокращать финансовые затраты и повышать эффективность. ИИ используется для автоматической обработки документов, общения с клиентами, анализа данных и составления отчетов, что значительно ускоряет рабочие операции. Таким образом, оптимизация персонала объясняется стремлением компаний к высокой рентабельности, снижению издержек и увеличению прибыли за счёт замены рутинных операций искусственным интеллектом. Однако существует нехватка квалифицированных IT-специалистов для разработки и внедрения HR-решений, а также общеотраслевой дефицит кадров, которым, по мнению экспертов, ИИ может помочь, закрывая часть текущих потребностей.