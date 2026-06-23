В Самаре простятся с погибшим на СВО художником Фролом Веселым

Известный самарский художник Александр Фролов, известный под псевдонимом Фрол Веселый, погиб на СВО. Об этом сообщили его близкие .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самарский художник Фрол Веселый

Фото: vk.com Самарский художник Фрол Веселый

Фото: vk.com

Ранее Фрол Веселый отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. С января 2025 года он считался пропавшим без вести. В июне 2026 года его останки опознали по ДНК.

Прощание с художником состоится на улице Дзержинского, 27, в среду, 24 июня.

Фрол Веселый является заметным представителем современного самарского искусства. Он занялся творчеством в начале 2000-х годов. В провокационной сатирической манере он активно осваивал уличное пространство: делал граффити, организовывал и проводил перформансы и уличные выставки.

В своих работах Фрол Веселый обращался к анималистическим и женским образам, размышлял о культуре потребления и живописал жизнь Безымянки в Самаре. С его подачи в культурный оборот вошел термин «БезымянАрт», ставший своеобразной меткой локальной арт-сцены.

Работы Фрола Веселого экспонировались на разных крупных площадках, включая музей современного искусства «Эрарта».

Георгий Портнов