В Самаре суд вынес приговор пяти работникам РЖД по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Железнодорожный районный суд Самары признал виновными пять местных жителей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как установил суд, обвиняемые входили в организованную группу, созданную с целью хищения лома цветных металлов, принадлежащего ОАО «РЖД». Группа действовала в соответствии с разработанным планом и механизмом хищений. Осужденные добровольно согласились на участие в запланированных хищениях.

«Балансодержатели лома металлов — работники локомотивного депо, вносили заведомо ложные данные в документацию о передаче агрегатов, подлежащих продаже в металлолом. В результате масса металла (меди) в приемо-сдаточных актах занижалась. ОАО «РЖД» преступными действиями работников был нанесен ущерб на сумму более 1 300 000 руб.», — уточняют в суде.

Трое участников группы приговорены к реальному лишению свободы на сроки от 2 до 3 лет в колонии общего режима со штрафами от 250 до 500 тыс. руб. Еще двое получили условные сроки (1 год 6 месяцев и 2 года) со штрафами от 150 до 200 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Руфия Кутляева