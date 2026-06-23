Магнитогорский медцентр включили в реестр инвестпроектов с госучастием

Правительство РФ включило строящийся в Магнитогорске многопрофильный лечебный центр в перечень крупных инвестиционных объектов, финансируемых в рамках госпрограмм. Комплекс, который возводят на территории городского курорта «Притяжение», вошел в число 25 ключевых позиций, подлежащих особому мониторингу со стороны федеральных органов власти, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Включение центра в федеральный реестр позволит государственным органам напрямую отслеживать эффективность расходов и исключать любые нарушения на всех этапах реализации проекта. Ранее его внесли в утвержденную правительством РФ схему территориального планирования в сфере здравоохранения. Строить комплекс начали в феврале. Центр общей площадью 56 тыс. кв. м будет состоять из пяти корпусов, включая два стационара на семь этажей. Все здания соединят единой транспортно-коммуникационной галереей для улучшения логистики. В стационарах разместят отделения реанимации и интенсивной терапии, диагностический блок и консультативные подразделения. Комплекс рассчитан на 494 койки, включая 24 реанимационных места. Открытие клиники запланировано на лето 2029 года.

Виталина Ярховска