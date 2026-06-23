Подписано соглашение о строительстве теннисного комплекса в Мотовилихе

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о реализации проекта муниципально-частного партнерства по строительству спортивного комплекса для занятий теннисом. Объект расположится в Мотовилихинском районе, на улице Урицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Инициатором проекта выступает ООО «Премьер-теннис». Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн руб. Планируется, что одноэтажный комплекс площадью 3 тыс. кв. м построят к концу 2027 года. В здании разместятся два круглогодичных теннисных корта с покрытием типа «ХАРД», размером не менее 34х16 м, раздевалки, душевые кабины, санузел и хозяйственная комната.

ООО «Премьер-теннис» зарегистрировано 14 августа 2025 года в Перми. Руководителем и бенефициаром является директор по строительству СГ «Развитие» Георгий Кочкин. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. В 2025 году чистый убыток компании составил 176 тыс. руб.