В Башкирии приостановила работу местная сеть АЗС

Сеть автозаправочных станций «Пчела», работавшая в Ишимбае, приостановила работу из-за «резкого и неконтролируемого» роста оптовых цен на топливо. Об этом рассказали в самой компании.

Сеть «Пчела» представлена двумя АЗС на Индустриальном шоссе и улице Машиностроителей в Ишимбае с 2017 года. Топливо на заправки поставлялось с нефтеперерабатывающих заводов Татарстана и Оренбургской области. По последним данным, дизельное топливо «Пчела» продавала по цене 70 руб. за литр, бензин АИ-92 — 64 руб. за литр, АИ-95 — 66 руб. за литр.

«Мы оказались в ситуации, когда не можем обеспечить вас необходимым объемом горючего по адекватной, справедливой стоимости. Мы считаем, что топливный кризис нельзя решать за счет кошельков наших потребителей. Переносить эти колоссальные издержки на вас несправедливо и противоречит нашим принципам работы», — объяснили решение приостановить работу сети до стабилизации ситуации в «Пчеле».

Идэль Гумеров