«Уфаводоканал» хочет с помощью коллекторов взыскать более 1 млрд рублей долга

Государственное предприятие «Уфаводоканал», обеспечивающее холодным водоснабжением и канализацией население и предприятия столицы Башкирии, собирается передать коллекторам 1,1 млрд руб. задолженности потребителей. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на гендиректора организации Александра Иванова.

Профессиональные взыскатели, отмечает телеканал, будут работать только с долгами граждан, тогда как с обязательствами юридических лиц «Уфаводоканал» планирует разбираться самостоятельно. При этом именно на юридические лица приходится большая часть долгов перед предприятием, которая составила 2,2 млрд руб. 1,1 млрд руб. — просроченная задолженность населения.

В «Уфаводоканале» привлечение коллекторов объясняют острой необходимостью ускорения процедуры взыскания. Объем обязательств граждан значительно превышает возможности предприятия самостоятельно урегулировать задолженность, пояснили «РБК Уфа».

Идэль Гумеров