Южный Урал получит 7,9 млрд рублей на строительство межуниверситетского кампуса

Правительство РФ подписало распоряжение о выделении 31,5 млрд руб. в 2026–2028 годах регионам, которые строят межуниверситетские кампусы. Челябинская область получит 7,9 млрд руб., следует из документа.

В этом году Южному Уралу направят почти 5,3 млрд руб. на реализацию проекта, в 2027-м — 2,6 млрд руб. В 2028 году финансирование челябинского кампуса не предусмотрено. Средства также предусмотрены для Сахалинской (общая сумма — 3,7 млрд руб.) и Нижегородской (16,4 млрд руб.) областей, а также для Республики Башкортостан (3,6 млрд руб.).

Строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня началось в 2022 году на участке вблизи Челябинского государственного университета. В рамках первой очереди были построены и сданы в эксплуатацию две студенческие гостиницы. Второй этап проекта включал возведение еще трех зданий для проживания студентов и трех общежитий для преподавателей. В 2027 году планируется достроить и запустить учебно-научный центр и многофункциональный комплекс с конференц-залами.

Виталина Ярховска