Топ-менеджер оказался в зоне ожидания

Череда кадровых перестановок в пермском аэропорту привела к неожиданным промежуточным результатам. Вместо вышедшей на пенсию Светланы Архиповой аэропорт возглавил Дмитрий Будрин, занимавший пост технического директора. В начале июня АО «Международный аэропорт Пермь» объявило, что гендиректором общества станет Николай Тарануха, ранее руководивший воздушной гаванью в Кемерово. На данный момент он назначен исполнительным директором АО. По данным «Ъ-Прикамье», кандидатуру топ-менеджера пока не согласовала Росавиация. Источники утверждают, что процедура согласования продлится около трех месяцев, после чего господин Тарануха станет гендиректором.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Директором АО «Международный аэропорт Пермь» назначен Дмитрий Будрин, соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ 19 июня этого года. В открытых источниках господин Будрин ранее упоминался как технический директор аэропорта. Ранее, с 2025 года, пермским аэропортом руководила Светлана Архипова, до этого много лет она была замдиректора компании. По сообщению АО «Международный аэропорт Пермь», госпожа Архипова вышла на пенсию. Впрочем, источники в авиационной отрасли говорят, что кадровые перестановки стали для нее неожиданностью.

Интересно, что 2 июня АО «Международный аэропорт Пермь» объявил о том, что генеральным директором АО стал Николай Тарануха. Ранее господин Тарануха также работал в структурах «Новапорт Холдинг», с 2021 года он возглавлял аэропорт Кемерово. Представлять Николая Тарануху в качестве руководителя представителям краевых властей приехал Евгений Янкилевич. Относительно господина Таранухи источники «Ъ-Прикамье» пояснили, что его кандидатура на данный момент не утверждена в Росавиации. По данным собеседников, сейчас он занимает в АО должность исполнительного директора. Другой собеседник в транспортной отрасли утверждает, что Николай Тарануха еще только проходит согласования в федеральном агентстве воздушного транспорта, после чего станет гендиректором. «Обычно эта процедура занимает три месяца, назначение единоличным исполнительным органом другого лица на этот период — стандартная практика». В АО «Новапорт-Холдинг» на вопросы относительно назначения Дмитрия Будрина и дальнейшей работы господина Таранухи не ответили.

АО «Международный аэропорт Пермь» управляет пермской воздушной гаванью с 2015 года. С тех пор генеральные директора общества менялись четыре раза. По итогам 2025 года выручка общества составила 3,256 млрд руб., чистая прибыль — 1,43 млрд руб., в сравнении с 2024 годом этот показатель увеличился на 35%. Из аэропорта выполняются рейсы в 18 городов России и восемь зарубежных стран. Аэродром Большое Савино — совместного базирования. Помимо гражданских воздушных судов его взлетно-посадочная полоса используется в интересах Минобороны.

Изменения в руководящем составе аэропорта произошли на фоне масштабных строительных работ на объекте, которые начались еще в 2018 году. В июне ФКУ «Ространсмодернизация» заключило госконтракт на реконструкцию аэродромного комплекса. В частности, планируется реконструкция перрона, рулежной дорожки и путей руления, водосточно-дренажной системы, а также комплексов освещения, светосигнального оборудования и внутриаэропортовых сетей связи. Кроме того, «Новапорт-Холдинг» собирается за счет собственных средств возвести в Большом Савино отдельный VIP-терминал. В марте стало известно, что проектная документация по объекту и результаты инженерно-технических изысканий прошли госэкспертизу. Терминал будет включать в себя входную группу с досмотром, зону ожидания, зону общепита и зону предполетного досмотра.

Стоит отметить, что вопросы, связанные с согласованием кандидатов на должность директора пермского аэропорта, возникали и ранее. Так, в 2018 году источники рассказывали, что воздушной гаванью будет руководить топ-менеджер «Новапорта» Султан Джармуханов. В итоге он занял позицию управляющего директора. Источники утверждали, что кандидатура господина Джармуханова также не прошла согласования с уполномоченными органами якобы из-за наличия иностранного гражданства. С 2018 по 2023 год должность генерального директора занимали Светлана Архипова и Александр Кулюкин. При этом на всех публичных и деловых мероприятиях аэропорт представлял Султан Джармуханов.

Экс-директор ФГУП «Пермские авиалинии» (управляло Большим Савино) Вячеслав Текоев говорит, что согласие Росавиации необходимо при назначении директора любого аэропорта — без этого с ним невозможно заключить трудовой договор. «Росавиация оценивает, подходит ли человек под квалификационные требования и есть ли у него необходимые допуски,— рассказывает господин Текоев.— Также директор такого предприятия должен иметь форму допуска к государственной тайне». При этом он отметил, что в «его время» схема, когда предприятием руководит исполнительный или управляющий директор при номинальном единоличном исполнительном органе, не практиковалась. «Это вопросы не только относительно организации рабочего процесса, но и ответственности»,— говорит эксперт.

Дмитрий Астахов