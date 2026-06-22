Корочки или ехать

В Чайковском разгорелся конфликт между прокуратурой и председателем городской думы Михаилом Шубиным. Надзорный орган обратился в суд с требованием о лишении спикера полномочий. Поводом стали принятые гордумой решения, касающиеся транспортного обслуживания населения Чайковского. Как считает прокуратура, депутат, владеющий компанией, которая обслуживает автобусные маршруты города, не уведомил коллег о конфликте интересов. Сам господин Шубин уверяет, что решения не дали его компании преференций, и считает иск необоснованным. По его словам, дума лишь исполняла требования федерального законодательства. Эксперты отмечают, что интересы в бизнесе есть у множества депутатов, поэтому конфликты интересов неизбежны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Чайковском городском суде рассматривается административный иск прокуратуры к местной думе и ее председателю Михаилу Шубину. Как следует из карточки дела, надзорный орган оспаривает решения, действия (бездействие) органов местного самоуправления. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в суде, прокуратура просит признать факт наличия «конфликта интересов» у господина Шубина, а также возложить на думу обязанность о досрочном прекращении его полномочий.

Поводом стали решения, принятые Чайковской гордумой. Якобы председатель думы Михаил Шубин, являясь учредителем одного из транспортных предприятий Чайковского — ООО «Механика», не уведомил коллег о наличии бизнес-интересов при принятии решений по вопросам организации транспортного обслуживания населения города. Тем самым он нарушил антикоррупционное законодательство. По данным «Ъ-Прикамье», с жалобой на депутата обратился депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Наборщиков, недавно исключенный из партии КПРФ.

Председатель Чайковской городской думы Михаил Шубин сообщил, что в курсе претензий прокуратуры. Он пояснил, что они касаются решения депутатов, принятого в мае 2025 года. В частности, были приведены в соответствие с федеральным законодательством местные нормативные правовые акты, касающиеся транспортного обслуживания населения. «Ситуация странная. Я как председатель думы и как депутат не могу игнорировать нормы федерального закона и оставаться в стороне при принятии таких решений. Решение полностью соответствует всем нормам закона. Тем более внесение изменения в местную нормативную базу было инициировано самой прокуратурой через предписание на Чайковскую думу»,— подчеркнул спикер.

Михаил Шубин обратил внимание, что при принятии решения представитель прокуратуры не выявил никаких нарушений, а претензии к нему появились только спустя год.

Михаил Шубин возглавил думу Чайковского первого созыва с 18 ноября 2020 года. В сентябре 2023 года был переизбран председателем думы на новый срок. Является директором ООО «Центр обслуживания автомобилей „Гараж-59“», а также владельцем ООО «Механика». Последнее обслуживает три автобусных маршрута в городе Чайковском Пермского края.

Спикер гордумы также подтвердил, что действительно является владельцем транспортной компании, которая обслуживает небольшую часть автобусных маршрутов в городе Чайковском. «Принятое решение не давало нашей компании никаких преференций. Напротив, оно касается абсолютно всех транспортных компаний города без исключения»,— рассказал господин Шубин.

Следующее заседание по делу о лишении полномочий председателя думы Чайковского состоится 25 июня.

Депутат Пермской городской думы, владелец транспортной компании «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов отметил, что не в курсе ситуации в Чайковском и в каждом конкретном случае необходимо разбираться. Он предположил, что претензии могли возникнуть, если решения касались реформирования транспорт­ной отрасли. По словам гос­подина Мирзамухаметова, в Перми такая реформа состоялась еще в прошлом созыве думы, когда он депутатом не являлся. В этом созыве решений, связанных с транспортной отраслью, которые могли бы вызвать конфликт интересов, не принималось, соответственно и претензий со стороны прокуратуры к нему как к депутату не было.

По мнению политтехнолога Алексея Чусовитина, чтобы оценить претензии надзорного органа — нужно видеть всю картину. При этом он обратил внимание, что депутаты муниципального или регионального уровня, как правило, являются представителями бизнеса или промышленности. Эксперт напомнил, что в заксобрании края есть представители строительной отрасли и промышленности, которые не только принимают решения, но и входят в профильные комитеты. «Депутатами являются люди, представляющие бизнес или важные социальные отрасли, поэтому тут неизбежен конфликт интересов. Так или иначе, человеку, который ничего не представляет, депутатом не стать. Поэтому я думаю, что претензии прокуратуры шире»,— считает политтехнолог.

Дмитрий Астахов