Директора и главбуха «Строй Лэнда» из Ульяновской области отправили в колонию

Вступил в силу приговор, вынесенный судом Димитровграда Ульяновской области 37-летнему владельцу и фактическому руководителю ООО «Строй Лэнд» Эльчину Заргарову и 46-летней бухгалтеру Елене Буркиевой, признанным виновными в преступном обналичивании средств. Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.

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Ранее, в конце апреля, Димитроградский городской суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 172 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), создании фиктивных компаний организованной группой по предварительному сговору через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ, до трех четвертей максимального срока) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Следствие и суд установили, что Эльчин Заргаров и Елена Буркиева занимались регистрацией фиктивных организаций, используемых для проведения банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля, а также осуществляли неправомерный оборот средств платежей с целью обналичивания денежных средств клиентам за вознаграждение и получения прибыли для себя в виде комиссии от суммы оказанных услуг. Всего с января 2022 года по январь 2024 года они получили незаконный доход в сумме более 12,6 млн руб.

Кроме того, воспользовавшись персональными данными ряда граждан, они же пытались получить в банках более 11 млн руб. кредитов, но банки отказали в удовлетворении заявок. Суд приговорил Эльчина Заргарова и Елену Буркиеву соответственно к четырем с половиной годам и трем годам колонии общего режима со штрафами в размере 180 тысяч и 100 тыс. рублей.

Андрей Васильев, Ульяновск