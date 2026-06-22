Прикамскую «Парму» усилит серебряный чемпион Олимпиады по баскетболу

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» и 29-летний центровой Илья Карпенков заключили контракт на два сезона, сообщает пресс-служба пермской команды. До перехода в «Парму» спортсмен с 2024 года выступал за «Пари НН». Господин Карпенков начинал играть в баскетбол в пятигорской детско-юношеской спортивной школе. В 12 лет перебрался в Подмосковье, где выступал за местный молодёжный клуб «Химки-2». Затем перешёл в основную команду структуры «Химки-ДЮБЛ», в которой отыграл с 2015 по 2019 год. В 2021 году Илья Карпенков стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3x3. До перехода в нижегородский клуб с 2019 по 2023 годы спортсмен играл в БК «Темп-СУМЗ-УГМК» (Суперлига, Кубок России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма». Фото: БК «Парма».