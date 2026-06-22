На российском фондовом рынке сложилась очень неблагоприятная ситуация. Как на все это повлияло решение ЦБ по ключевой ставке? Какие риски наносят основной удар, из-за которого падают акции и облигации? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

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Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Как вы отнеслись вообще к решению ЦБ? Насколько оно было ожидаемым? И в чем причина падения рынка акций и рубля?

Эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов: Для меня это было ожидаемо — мы в прошлый раз об этом говорили. Но ситуация с точки зрения ставки, а точнее перспектив ее дальнейшего снижения за эти две недели еще ухудшилась. Поэтому само снижение — это уже хорошо для бизнеса, потому что его могло вообще не быть вообще. В принципе, ЦБ и Эльвира Набиуллина намекали на то, что возможна пауза. Думаю, во время пресс-конференции глава ЦБ очень точно обозначила, что именно будут делать. Она говорила о том, что если растет совокупный государственный спрос, при этом объем выпуска в экономике существенно не меняется, то частный спрос должен аналогичным образом сжиматься, иначе будет очень плохо с точки зрения инфляции. Вот этого, я считаю, нам и следует ожидать. Эту политику и будут проводить. Чем выше государственный спрос, тем тяжелее придется бизнесу — и это, по сути, неизбежно. Цены на нефть уже заметно отошли от максимумов. Период повышенной валютной выручки, то есть максимально высоких поступлений, постепенно заканчивается, поскольку валютная выручка поступает с временным лагом. Рынок уже, в принципе, закладывает в ожидания, что нефть марки Brent вернулась на уровни ниже $80, а дисконты на российскую нефть, судя по сообщениям, снова начали расти. Плюс сохраняется риск дополнительных санкционных мер. Все это в совокупности не является позитивным фактором для российского рубля.

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